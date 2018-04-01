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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этот день верующие освящают ветви вербы и готовятся к Пасхе.
Сегодня, 1 апреля, отмечается Вербное воскресенье. Православные христиане встречают его ровно за неделю до наступления Пасхи. В этот день верующие могут получить в храмах распустившиеся вербные ветки, которые принято хранить в течение всего года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Всенощное бдение в храме Христа Спасителя. Там он освятил ветви вербы. Это же сделали в тысячах других церквей во всех регионах страны. Верующим в этот день разрешено есть рыбу и выпить немного вина, несмотря на Великий пост.
Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и смерти Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста.
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