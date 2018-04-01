Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

В этот день верующие освящают ветви вербы и готовятся к Пасхе.

Сегодня, 1 апреля, отмечается Вербное воскресенье. Православные христиане встречают его ровно за неделю до наступления Пасхи. В этот день верующие могут получить в храмах распустившиеся вербные ветки, которые принято хранить в течение всего года.