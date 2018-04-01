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На развалинах Шимао в провинции Шэньси раскопан крупный глиняный орел возрастом около 4000 лет
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На развалинах Шимао в провинции Шэньси раскопан крупный глиняный орел возрастом около 4000 лет 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 1 апреля /Синьхуа/ — Археологи в результате годовых раскопок обнаружили на развалинах Шимао в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ крупную глиняную скульптуру орла возрастом около 4000 лет. Были раскопаны также свыше 10 тыс. костяных игл и более 100 фрагментов гадательных костей. (Синьхуа)
Сиань, 1 апреля /Синьхуа/ — Археологи в результате годовых раскопок обнаружили на развалинах Шимао в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ крупную глиняную скульптуру орла возрастом около 4000 лет. Были раскопаны также свыше 10 тыс. костяных игл и более 100 фрагментов гадательных костей. (Синьхуа)
Сиань, 1 апреля /Синьхуа/ — Археологи в результате годовых раскопок обнаружили на развалинах Шимао в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ крупную глиняную скульптуру орла возрастом около 4000 лет. Были раскопаны также свыше 10 тыс. костяных игл и более 100 фрагментов гадательных костей. (Синьхуа)
Сиань, 1 апреля /Синьхуа/ — Археологи в результате годовых раскопок обнаружили на развалинах Шимао в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ крупную глиняную скульптуру орла возрастом около 4000 лет. Были раскопаны также свыше 10 тыс. костяных игл и более 100 фрагментов гадательных костей. (Синьхуа)
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