В Ульяновске открыли скульптуру в честь военно-технического училища

31 марта, в день 70-летия со дня основания Ульяновского высшего военно-технического училища напротив бывшего военного вуза на улице К. Маркса была открыта архитектурно-скульптурная композиция.

Вокруг памятника будет разбита аллея памяти.