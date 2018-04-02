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В Ульяновске открыли скульптуру в честь военно-технического училища
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В Ульяновске открыли скульптуру в честь военно-технического училища 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
31 марта, в день 70-летия со дня основания Ульяновского высшего военно-технического училища напротив бывшего военного вуза на улице К. Маркса была открыта архитектурно-скульптурная композиция.
Вокруг памятника будет разбита аллея памяти.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Состояние женщины, которой в Ульяновске ошибочно ввели формалин – тяжелое В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат «Паллада» Центральный аэропорт в Ульяновске откроют 5 мая
 Ещё 1 источник 
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