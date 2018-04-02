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В Ульяновске открыли скульптуру в честь военно-технического училища
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В Ульяновске открыли скульптуру в честь военно-технического училища
АиФ — Ульяновск
1 час назад
Фото:
АиФ – Ульяновск
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31 марта, в день 70-летия со дня основания Ульяновского высшего военно-технического училища напротив бывшего военного вуза на улице К. Маркса была открыта архитектурно-скульптурная композиция.
Вокруг памятника будет разбита аллея памяти.
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