Размер минимальной зарплаты в Подмосковье с воскресенья составляет 14,2 тыс. рублей

Подмосковье с воскресенья для сотрудников организаций, кроме тех, которые финансируются из федерального бюджета, размер минимальной зарплаты составляет 14,2 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В марте правительство Московской области , союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединение работодателей региона подписали соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье.

«Указанным соглашением с 1 апреля 2018 года для работников, работающих в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, установлена минимальная заработная плата в размере 14,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Соглашение распространяется на все организации бюджетной и внебюджетной сфер экономики, кроме тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета. Помимо этого, документ распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые работают в Подмосковье.

Работодателям, которые не участвовали в заключении соглашения, направили предложение о присоединении к нему. В соответствии с трудовым законодательством до 6 апреля работодатели могут представить в министерство социального развития Московской области мотивированные письменные отказы от присоединения к соглашению.

Если работодатели не представят отказы, то соглашение будет распространяться на них, и они должны будут его исполнять.