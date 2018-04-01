Ещё
Размер минимальной зарплаты в Подмосковье с воскресенья составляет 14,2 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Размер минимальной зарплаты в Подмосковье с воскресенья составляет 14,2 тыс. рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье с воскресенья для сотрудников организаций, кроме тех, которые финансируются из федерального бюджета, размер минимальной зарплаты составляет 14,2 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
В марте правительство Московской области, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединение работодателей региона подписали соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье.
«Указанным соглашением с 1 апреля 2018 года для работников, работающих в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, установлена минимальная заработная плата в размере 14,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Соглашение распространяется на все организации бюджетной и внебюджетной сфер экономики, кроме тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета. Помимо этого, документ распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые работают в Подмосковье.
Работодателям, которые не участвовали в заключении соглашения, направили предложение о присоединении к нему. В соответствии с трудовым законодательством до 6 апреля работодатели могут представить в министерство социального развития Московской области мотивированные письменные отказы от присоединения к соглашению.
Если работодатели не представят отказы, то соглашение будет распространяться на них, и они должны будут его исполнять.
РИАМО: последние новости
Главархитектура Подмосковья запустила собственный Telegram‑канал РИАМО проводит конкурс с призами на лучшее пасхальное фото в Instagram РИАМО продлило конкурс среди чтецов до 15 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии возмущены российскими учениями48
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ33
РФ увеличила число высылаемых дипломатов335
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»538
Часть дипломатов РФ не пустят на Украину38
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение