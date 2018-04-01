«Чайный поселок» в провинции Чжэцзян

Ханчжоу , 31 марта / Синьхуа / — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.

Ханчжоу, 31 марта /Синьхуа/ — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.

Ханчжоу, 31 марта /Синьхуа/ — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.

Ханчжоу, 31 марта /Синьхуа/ — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.

Ханчжоу, 31 марта /Синьхуа/ — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.

Ханчжоу, 31 марта /Синьхуа/ — Поселок Лунъуча расположен в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные чайные плантации имеют общую площадь примерно 980 га. В последние годы жители Лунъуча прилагают все усилия для формирования здесь полноценного «чайного поселка», в котором объединены все аспекты чайной индустрии.