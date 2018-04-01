День смеха

1 апреля отмечается День смеха — неофициальный всенародный праздник, который также называется День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day).

Существует множество гипотез о происхождении праздника. Предполагают, что этот праздник имеет общие корни с античными днями весны, когда население древних городов и сельских мест собиралось в лесах и рощах и устраивало празднества с песнями, танцами, жертвоприношениями богам. Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться.

По другой версии, обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля.

Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли «апрельскими дураками».

Как свидетельствуют письменные источники, к концу XVII века о Дне дурака определенно знали в Великобритании . В XVIII веке письменные ссылки на День дурака стали многочисленными и появились уже повсюду по Европе.

Англичане и французы распространили его в своих американских колониях.

Россию этот праздник пришел из Германии , вероятно, в конце XVII столетия, но не позднее европейского путешествия Петра I. Первый массовый первоапрельский розыгрыш в России, о котором сохранились данные, состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!». На этом «неслыханное представление» закончилось.

В настоящее время 1 апреля празднуют во всем мире. Во Франции этот праздник носит название poisson d'avril (апрельская рыба). Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кричит: «Poisson d'avril!»

Англичане 1 апреля зашивают друг другу рукава на свитерах, выдувают середину из яиц, посылают в подарок друзьям пару ботинок на одну левую ногу, шляпу с одними полями, веревку для завязывания ветра или ведро без дна.

Финляндии день шуток и обманов связан со старым деревенским обычаем во время больших работ — обмолота хлеба или убоя скота — давать детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо несуществующим, но якобы крайне необходимым инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, «вспоминали», что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий двор.

Классика американского первоапрельского жанра — брошенный на дорогу пухлый бумажник, привязанный на веревочке, или лист бумаги, который незаметно цепляется на спину с надписью «Дай мне пинка!». Домохозяйки подают на стол шоколадные пирожные с ватой или мелом внутри, а в солонки насыпают сахар.

Традиционно шутят в этот день и СМИ, правда, иногда в первоапрельских публикациях выдумку трудно отличить от реальности. Так, еще в 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауэре все желающие смогут увидеть показательное умывание белых львов. Толпы любопытных лондонцев ринулись к стенам знаменитой тюрьмы. Через 200 лет одна из британских газет снова опубликовала это шуточное объявление, и жители Лондона снова побежали к Тауэру.

Хрестоматийным примером первоапрельского юмора стала передача «Панорама» на Би-би-си, вышедшая в 1950-е годы, когда еще мало кто из британцев путешествовал за рубеж. В программе на полном серьезе рассказывалось о том, что в Швейцарии налажено выращивание спагетти. При этом описывались разные хитрости возделывания макарон и опасность для них весенних заморозков.

В 1988 году в газете «Известия» сообщалось, что звезда аргентинского футбола Диего Марадона ведет переговоры с московским "Спартаком" . В газете говорилось о том, что знаменитый русский футбольный клуб предложил Марадоне 6 миллионов долларов, и Диего, скорее всего, не сможет устоять перед таким щедрым предложением и будет играть за «Спартак».

1 апреля 1992 года в газете «Московская правда» была опубликована статья, в которой сообщалось о планах построить в Москве второе метро, но старое метро закрывать никто не будет. Сообщалось, что это будет сделано для «рынка и соперничества».

В 1997 году многим пользователям Всемирной сети были отправлены электронные письма с предупреждением, что с 31 марта по 2 апреля Интернет закрывается на генеральную уборку. В письме сообщалось, что чистить сеть будут пять мощных японских роботов.

Но не все розыгрыши были так безобидны. В 1992 году «Лондон Тайм» сообщила о том, что в скором времени Бельгия будет распущена. Уточнялось, что север страны должен будет присоединиться к Нидерландам , а юг — к Франции.

Эта шутка вызвала бурю возмущений, и министру иностранных дел Великобритании пришлось объясняться по телевизору.

1 апреля 2017 года МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. «Звонящему» предлагается нажать ту или иную кнопку, чтобы «воспользоваться услугами русских хакеров», «заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам» или узнать о «вмешательстве в выборы». Американское агентство Ассошиэйтед Пресс едва не поверило в шутку о хакерах и связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook ведомства является шуткой.

Первое апреля сегодня это лишний повод для того, чтобы продемонстрировать чувство юмора и подарить лишнюю улыбку своим друзьям. Только важно помнить, что шутка — это такая вещь, после которой смешно должно становиться всем участникам розыгрыша.