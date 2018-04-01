Платежки за капремонт жителям Подмосковья теперь выставляет МособлЕИРЦ

С воскресенья изменился порядок оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Московской области , формировать и выставлять такие платежные документы теперь будет МособлЕИРЦ, говорится в сообщении пресс-службы организации.

С 1 января 2018 года Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области передал полномочия по начислению, сбору и обработке взносов единому платежному агенту — МособлЕИРЦ.

«Собственникам помещений в многоквартирных домах, которым с января 2018 года были прекращены начисления взносов на капремонт предыдущими агентами фонда, МособлЕИРЦ начинает производить начисления и выставление платежного документа с апреля 2018 года за период, начиная с января 2018 года», — говорится в сообщении.

Если между управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом, и МособлЕИРЦ не заключен договор на организацию расчетов, то жильцам будет направляться отдельная квитанция с одной строкой — «взнос на капитальный ремонт». Периодичность поступления квитанции — раз в квартал.

Если же между управляющей компанией, которая обслуживает дом, включенный в региональную программу капремонта многоквартирных домов Московской области, и МособлЕИРЦ заключен договор на организацию расчетов, то услуга «взнос на капитальный ремонт» будет включена в ежемесячный единый платежный документ, за март — с доначислениями с 1 января 2018 года.

Кроме того, услуга «взнос на капитальный ремонт» будет включена в ежемесячный единый платежный документ на тех территориях, где заключен договор на организацию расчетов по этой услуге между управляющей компанией, местным расчетным центром и МособлЕИРЦ. Такие договора заключены с местными РКЦ в Люберцах Мытищах , Домодедове, Электростали , Лыткарине, Павловском Посаде.

Также МособлЕИРЦ минимизирует возможные неудобства, связанные с единовременной оплатой услуги сразу за несколько месяцев. В случае затруднительного финансового положения клиента расчетный центр предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке платежа. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление МособлЕИРЦ с соответствующим заявлением.

Информацию о местонахождении офисов ООО «МособлЕИРЦ» можно уточнить на сайте: http://мособлеирц.рф/about/tu/ либо по телефону контактного центра: 8-800-555-07-69.