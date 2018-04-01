Большегрузам ограничили движение по алтайским дорогам 

Движение большегрузных машин ограничено в Алтайском крае на дорогах регионального и межмуниципального значения с 1 по 30 апреля, сообщается на сайте краевой администрации.
«Запрет касается транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения Алтайавтодора» — говориться в сообщении.
Данные ограничения были ведены с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог в период неблагоприятных климатических условий, объясняют в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
На дорогах региона уже установлены соответствующие дорожные знаки, которые будут демонтированы после окончания срока действия ограничения.
В ведомстве отмечают, что временное ограничение не распространяется: на автомобили, осуществляющие международные перевозки грузов; на пассажирские автобусы; на транспортные средства, перевозящие продукты, животных, лекарства, ГСМ, семена, удобрения, почтовые перевозки и грузы для ликвидации ЧС; на передвижение военных, транспортировку дорожной техники и материалов для строительства дорог.