«Абсурд абсурдов»: Мария Захарова предположила, для чего ряд западных стран ополчился на Россию 

Дипломат считает, что для некоторых стран «голубой мечтой» является возможность изолировать Россию от мирового сообщества.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась предположениями, ради чего западные страны так активно ополчились на Россию в преддверии крупного спортивного события. Быть может, все из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России? Может быть его всеми силами пытаются сорвать?
— Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же просто какой-то абсурд абсурдов! — поделилась Мария Захарова в интервью «Пятому каналу».
Мария Захарова также напомнила, что Россию неоднократно упрекали за надуманные причины, по которым страна не может претендовать на право проведения чемпионата. Среди них — «просто плохая страна» и «обвинения в расизме».
— Откуда? Откуда ты взялся, северный олень, хочется спросить. Откуда вы это несете? У нас есть неумные люди, которые могут позволить себе кого-то оскорбить, есть бытовое хамство, есть просто хамство, но никогда не было расизма. Так вот, сначала Россия была просто плохая, потом придумали расизм, потом придумали коррупцию, что вот все. Потом придумали, что стадионов нет и инфраструктуры, но после Сочи поняли, что не пройдет это. Потом Украину, Сирию, потом — что голосовали за Россию как-то не так (…), вмешательство в выборы — опять не получилось. И вот наконец — применила Россия химическое оружие на территории Великобритании в мирное время, — представила Захарова цепь событий, направленных на дискредитацию России на мировой политической арене.