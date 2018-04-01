«Абсурд абсурдов»: Мария Захарова предположила, для чего ряд западных стран ополчился на Россию

Дипломат считает, что для некоторых стран «голубой мечтой» является возможность изолировать Россию от мирового сообщества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась предположениями, ради чего западные страны так активно ополчились на Россию в преддверии крупного спортивного события. Быть может, все из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России? Может быть его всеми силами пытаются сорвать?

— Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же просто какой-то абсурд абсурдов! — поделилась Мария Захарова в интервью «Пятому каналу».

Мария Захарова также напомнила, что Россию неоднократно упрекали за надуманные причины, по которым страна не может претендовать на право проведения чемпионата. Среди них — «просто плохая страна» и «обвинения в расизме».