Подмосковный губернатор провел совещание на мусорном полигоне

В ходе совещания Воробьев проинспектировал работы по откачке фильтрата. Подчеркивается, что дегазация полигона стартует 14 апреля, завершить ее планируется в середине июня.

25 марта власти региона объявили о контроле над ситуацией вокруг «Ядрово».

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон. В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов