Ещё
Подмосковный губернатор провел совещание на мусорном полигоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковный губернатор провел совещание на мусорном полигоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом сообщает телеканал «360».
Вместе с главой Подмосковья туда выехали и.о. руководителя Волоколамского района Андрей Вихарев и спецпредставитель губернатора по экологии Александр Чупраков.
В ходе совещания Воробьев проинспектировал работы по откачке фильтрата. Подчеркивается, что дегазация полигона стартует 14 апреля, завершить ее планируется в середине июня.
25 марта власти региона объявили о контроле над ситуацией вокруг «Ядрово».
Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон. В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.
Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора выделят путевки в санатории.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России471
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому20
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля182
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан69
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение