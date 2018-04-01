Флаг США снят со здания американского Генконсульства в Санкт-Петербурге

Последняя группа сотрудников ведомства покинула его около полуночи в ночь на 1 апреля.

Здание американского Генконсульства на Фурштадтской улице Санкт-Петербурга в ночь на 1 апреля покинула последняя группа сотрудников ведомства. Вечером 31 марта, около 19:25 со здания был снят государственный флаг. Ближе к 22 часам в здание прибыли люди, которые, по словам полицейского, передавшего по рации, являются представителями «комиссия по приему здания».

— В 23:25 несколько человек показались за стеклом входных дверей. Один мужчина открыл изнутри дверь и проверил работу замка. В 23:40 группа из 5-7 человек, предположительно, американских дипломатов, вышла из здания. После этого входная дверь была закрыта изнутри. Вышедших увез микроавтобус Freightliner. Следом здание покинула часть комиссии по приему здания, — сообщает РИА Новости

Закрытие Генконсульства США в Санкт-Петербурге стало ответной мерой России на действия американских властей по высылке дипломатов в рамках «дела Скрипалей». Город, в котором закроют американское ведомство, выбирали в ходе голосования среди подписчиков страницы посольства РФ в США в соцсети.

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