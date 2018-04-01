Олжас Сулейменов назвал книги, которые на него повлияли

Классик советской литературы Олжас Сулейменов рассказал, какая литература на него повлияла. "Любил читать себе вслух «упругий стих» Лермонтова, Блока, Симонова… Из казахских поэтов XIX века — Махамбета Утемисова. Я предложил Андрею Вознесенскому перевести его сборник. Он перевел. Но это был уже не Махамбет, а слегка казахизированный Андрей. Поэтому издательство правильно отклонило книгу. Зато у Андрея появился великолепный цикл — «Читая Махамбета». Из прозы я бы назвал «Тихий Дон»", — цитирует его слова газета «Известия»