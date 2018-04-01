Ещё
Олжас Сулейменов назвал книги, которые на него повлияли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олжас Сулейменов назвал книги, которые на него повлияли 

Газета.Ru 34 минуты назад
Классик советской литературы Олжас Сулейменов рассказал, какая литература на него повлияла.
"Любил читать себе вслух «упругий стих» Лермонтова, Блока, Симонова… Из казахских поэтов XIX века — Махамбета Утемисова. Я предложил Андрею Вознесенскому перевести его сборник. Он перевел. Но это был уже не Махамбет, а слегка казахизированный Андрей.
Поэтому издательство правильно отклонило книгу. Зато у Андрея появился великолепный цикл — «Читая Махамбета». Из прозы я бы назвал «Тихий Дон»", — цитирует его слова газета «Известия».
Газета.Ru: последние новости
Юлия Скрипаль пришла в себя В Кемеровской области объявили трехдневный траур Проведение Грудининым экофорума эксперты назвали пиаром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ11
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО136
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе628
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме82
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля16
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение