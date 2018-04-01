У госслужащих 1 апреля истекает срок подачи сведений о доходах и расходах за 2017 г.

У российских парламентариев, государственных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, 1 апреля истекает срок подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 г.

Соответствующие сведения политики и чиновники обязаны предоставить о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений являются основаниями для досрочного прекращения полномочий парламентария.

Согласно законодательству, чиновники и парламентарии должны представлять сведения о доходах ежегодно до 1 апреля. Примерно через две недели после проверки деклараций их публикуют.

В 2009 г. президентом России был подписан указ о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имущественном положении госслужащих и членов их семей. С этого момента декларации политиков и чиновников подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

1 января 2013 г. в силу вступил закон, согласно которому в декларации также должны отображаться крупные траты — сделки по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если ее сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Кроме того, в сведениях должна содержаться информация об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.

Тогда же чиновникам, парламентариям и кандидатам на выборные посты запретили владеть банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом допускается владение недвижимостью за рубежом, однако она вся должна быть задекларирована.

В конце 2015 г. были внесены поправки, согласно которым депутатов всех уровней, сенаторов и муниципальных чиновников могут лишить полномочий за отсутствие деклараций в положенный по закону срок.