Ещё
Горные гориллы полюбили обниматься со смотрителем парка в Конго
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горные гориллы полюбили обниматься со смотрителем парка в Конго 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Две горные гориллы из национального парка Вирунга в Демократической республике Конго очень любят потискать в объятиях местного смотрителя по имени Андрэ. Британский фотограф Джеймс Гиффорд, живущий в Ботсване, сделал несколько впечатляющих фотографий, рассказывающих о трогательной ласке огромных животных, сообщила Daily Mail.
Секрет привязанности горилл к Андрэ довольно прост — 11 лет назад партизаны убили несколько взрослых горилл, которые представляли опасность для людей. Оставшихся в живых малышей подобрал и вырастил смотритель парка.
Теперь бывшие «девчонки» стали солидными дамами, но продолжают испытывать привязанность к знакомому с детства человеку. Они получают огромное удовольствие от физического контакта с Андрэ, очень любят обнимать его или держать за руку.
Huge gorilla cuddles up to a  worried-looking
national park ranger in amazing photo https://t.co/JTRFKBh5t2
Daily Mail Online (@MailOnline) 31 марта 2018 г.
Зоопарк Филадельфии в начале марта опубликовал видео, на котором горилла прогуливается по вольеру на задних лапах. Походка обезьяны показалась очень забавной людям.
360tv.ru: последние новости
Минкультуры не планирует прекращать сотрудничество с Британией Приднестровье хочет стать Россией на правах автономной республики Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ11
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО136
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе628
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме82
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля16
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение