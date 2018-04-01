Горные гориллы полюбили обниматься со смотрителем парка в Конго

Две горные гориллы из национального парка Вирунга в Демократической республике Конго очень любят потискать в объятиях местного смотрителя по имени Андрэ. Британский фотограф Джеймс Гиффорд, живущий в Ботсване , сделал несколько впечатляющих фотографий, рассказывающих о трогательной ласке огромных животных, сообщила Daily Mail.

Секрет привязанности горилл к Андрэ довольно прост — 11 лет назад партизаны убили несколько взрослых горилл, которые представляли опасность для людей. Оставшихся в живых малышей подобрал и вырастил смотритель парка.

Теперь бывшие «девчонки» стали солидными дамами, но продолжают испытывать привязанность к знакомому с детства человеку. Они получают огромное удовольствие от физического контакта с Андрэ, очень любят обнимать его или держать за руку.

Huge gorilla cuddles up to a worried-looking

national park ranger in amazing photo https://t.co/JTRFKBh5t2

Зоопарк Филадельфии в начале марта опубликовал видео, на котором горилла прогуливается по вольеру на задних лапах. Походка обезьяны показалась очень забавной людям.