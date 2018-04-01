Гориллы полюбили обниматься со смотрителем парка в Конго

Две гориллы из Национального парка Вирунга в Конго полюбили обниматься с местным смотрителем. Британскому фотографу Джеймсу Гиффорду удалось сделать трогательные снимки, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, самки были доставлены в зоопарк в 2007 году, когда те еще были детенышами. Тогда повстанческие силы истребили девять горилл, которые представляли угрозу. Заботу о животных на себя взял смотритель Андре Баума.

Вскоре смотритель заметил, что гориллам нравиться тактильную связь. Они не упускали случая взять Андре за руку или заключить в объятия.

«Это был первый раз в моей жизни, когда я обнаружил, что настолько поражен и при этом тронут тем, что увидел. Я взял камеру и постарался сосредоточиться на взаимодействии между Андре и горными гориллами» — рассказал фотограф Джеймс Гиффорд.

Напомним, летом 2017 года сотрудница зоопарка Далласа сняла видео зажигательного танца гориллы в детском бассейне.

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