Весенний призыв: 128 тысяч новобранцев к 100-летию российских военкоматов

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Весенний призыв на военную службу начинается в России 1 апреля — за неделю до векового юбилея военных комиссариатов.

Минобороны России в связи с этим рассказали об особенностях отправки молодого пополнения на места несения службы, а также торжественно погасили почтовую марку.

"Срочников" становится меньше

Президент России Владимир Путин ранее своим указом предписал призвать с 1 апреля по 15 июля на военную службу 128 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В соответствии с тем же указом с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины из числа 142 тысяч «срочников», призванных исполнить воинский долг год назад. При этом Вооруженные силы России не потеряют в количественном составе.

С 1 января штатная численность военнослужащих составляет 1 миллион 13 тысяч 628 человек. Из них уже сегодня, даже без учета офицеров, прапорщиков и мичманов, большинство составляют контрактники. До 2020 года Минобороны планирует увеличить численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, до 499,2 тысячи человек.

Норма каждого весеннего и осеннего призыва с 2012 года не устанавливалась более 155,5 тысячи новобранцев. Впервые количество контрактников (около 300 тысяч) превысило численность «срочников» (около 280 тысяч) весной 2015 года.

Заместитель генерального прокурора России — главный военный прокурор Валерий Петров на встрече со студентами 28 марта сообщил, что в настоящее время в ВС РФ службу по призыву проходят более 240 тысяч человек, по контракту — 360 тысяч солдат, матросов, сержантов и старшин. Он добавил, что в 2017 году более 17 тысяч «срочников» решили заключить контракт о дальнейшем прохождении военной службы, в первом квартале 2018 года — почти 2,5 тысячи.

Марка к 100-летию

Минобороны России уже начало отмечать 100-летие создания военкоматов гашением почтовой марки номиналом 25 рублей с изображением большой эмблемы главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ . Отметить дату планируется также выпуском юбилейной монеты и изданием военно-исторического труда «Военные комиссариаты: история создания и развития».

Работа учрежденных декретом Совнаркома РСФСР 8 апреля 1918 года волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам позволила укомплектовать вновь созданную Красную армию рядовым и командным составом, вооружить и обеспечить ее всем необходимым для ведения боевых действий. В годы Великой Отечественной войны военкоматы призвали в армию и на флот более 30 миллионов человек, мобилизовали многие тысячи единиц техники из народного хозяйства, обеспечили всеобщее военное обучение граждан СССР.

Сегодня военные комиссариаты участвуют в поддержании боевой и мобилизационной готовности ВС РФ, других силовых структур, подготовке молодежи к военной службе, обеспечении социальной защиты военных пенсионеров, семей погибших военнослужащих.

Эта работа особо не видна широкому кругу людей. Для значительной части российского общества военкоматы и руководящая ими структура — ГОМУ — становятся объектом внимания в период призывных кампаний — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Именно военные комиссариаты являются рабочими органами, которые отвечают за организацию мероприятий призыва, обеспечивают работу призывных комиссий, возглавляемых первыми должностными лицами — от органов местного самоуправления до регионов.

Север без «Весны-2018»

Врио начальника ГОМУ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский выступил в СМИ 30 марта с разъяснениями по вопросам призыва, получившего название «Весна-2018». Одной из особенностей нынешней весенней кампании он назвал существенное сокращение числа призываемых.

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше. Снижение нормы обусловлено в первую очередь увеличением в составе Вооруженных сил доли военнослужащих по контракту", — подчеркнул Бурдинский.

Он отметил, что в соответствии с российским законодательством весенний призыв будет проводиться не во всех регионах и не во всех муниципальных образованиях: «Это касается республики Коми , Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, где призыв проводится только один раз в год».

Если же проживающие на этих территориях люди призывного возраста не желают дожидаться осени и очень хотят надеть военную форму весной, то они, как пояснил генерал, могут «зарегистрироваться по месту пребывания в другом населенном пункте или субъекте РФ, где призыв проводится весной, и стать на воинский учет в соответствующем военном комиссариате».

Закон для исцелившихся

Бурдинский констатировал, что «с ростом популярности военной службы увеличилось число обращений граждан, ранее ее не проходивших по состоянию здоровья и переданных в запас, теперь желающих служить». У многих из них, как заявил генерал, состояние здоровья улучшилось, но законодательство не позволяло призывать их на службу.

Он отметил, что в декабре прошлого года президент подписал закон, в соответствии с которым «эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу».

Бурдинский прогнозирует, что «около 3 тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальными гарантиями, которые им предоставляет законодательство РФ».

Престиж vs волчий билет

Главный военный прокурор Петров сообщил, что престиж военной службы растет, «и молодые люди уже реже пытаются избежать военной службы — почти на 30% сократилось количество так называемых уклонистов и бегунков».

Он отметил, что уклонение от службы в армии без уважительных причин может поставить крест на последующей карьере.

"Уже более четырех лет действует федеральный закон … о повышении престижа и привлекательности военной службы по призыву, который установил запрет на поступление на госслужбу граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных на то оснований", — сказал он.

Для особо одаренных

В Вооруженных силах РФ с 12 до 16 увеличилось число научных рот — за счет создания четырех интеллектуальных подразделений в технополисе «Эра». Представители научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны отберут туда особо одаренных призывников, склонных к научной работе.

В четыре роты Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) также отберут выдающихся призывников — из числа кандидатов в российские олимпийские сборные. В ходе призыва «Осень-2017» таких было 180 человек.

Никаких законодательных инициатив по увеличению срока службы и поднятию возрастной призывной планки в настоящее время нет. Весной-летом 2018 года на военную службу будут призываться граждане РФ от 18 до 27 лет на 12 месяцев.

При этом обладатели дипломов о высшем и среднем специальном образовании имеют выбор: либо отслужить год по призыву, либо заключить контракт на более длительное время. Существует еще и альтернативная гражданская служба, но в связи с малым количеством желающих ее пройти этот вид службы, видимо, можно рассматривать только с точки зрения статистической погрешности.

Госдума приняла 21 марта в первом чтении законопроект, который поможет молодым людям, прошедшим допризывную подготовку. Депутаты хотят, чтобы призывные комиссии при определении видов ВС и родов войск учитывали навыки, полученные призывниками в организациях военно-прикладной направленности.

Непризываемые и отсроченные

Весенняя повестка из военкомата с призывом отслужить «срочную» в ВС РФ не придет сотрудникам российских государственных силовых структур. Не подлежат призыву обладатели непогашенных судимостей, осужденные и отбывающие наказание, подсудимые и подследственные. Также не призовут людей, не прошедших медицинское освидетельствование. Кроме того, призыв не коснется состоящих в зарегистрированном браке отцов двух и более детей, отцов-одиночек.

Отсрочка от призыва предоставляется людям, достигшим совершеннолетия на время обучения в школе, учреждении среднего профессионального образования, в вузе по очной форме. Также она дается для ухода за больным родственником, глубоко беременной женой, аспирантам для защиты диссертаций. Для ее получения требуется представить в военкомат соответствующие документы.