В Узбекистане создается Ассоциация производителей и экспортеров ферулы

Ташкент, 31 марта / Синьхуа / — В Узбекистане будет создана Ассоциация производителей и экспортеров ферулы. Соответствующее постановление принято главой государства, сообщают сегодня местные СМИ.

Эта организационная мера будет способствовать разработке технологии по выпуску необходимых для медицины и сельского хозяйства лекарственных средств путем переработки ферулы-сырца.

Ферула — это многолетнее травянистое растение, которое используется в кулинарии в качестве специи, а в народной медицине — для борьбы с кашлем, метеоризмом и судорогами. —0—