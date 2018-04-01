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В Узбекистане создается Ассоциация производителей и экспортеров ферулы
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В Узбекистане создается Ассоциация производителей и экспортеров ферулы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 31 марта /Синьхуа/ — В Узбекистане будет создана Ассоциация производителей и экспортеров ферулы. Соответствующее постановление принято главой государства, сообщают сегодня местные СМИ.
Эта организационная мера будет способствовать разработке технологии по выпуску необходимых для медицины и сельского хозяйства лекарственных средств путем переработки ферулы-сырца.
Ферула — это многолетнее травянистое растение, которое используется в кулинарии в качестве специи, а в народной медицине — для борьбы с кашлем, метеоризмом и судорогами. —0—
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