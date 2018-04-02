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Взаимодействие между столичными судами и приставами РФ с апреля перешло в электронный вид
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Взаимодействие между столичными судами и приставами РФ с апреля перешло в электронный вид 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Все московские суды будут направлять исполнительные документы во все территориальные органы ФССП РФ в электронном виде с апреля 2018 г. Об этом на претензии проекта электронного межведомственного взаимодействия заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
«Мы переходим на электронный вид работы на все категории дел. Это позволит сэкономить большие бюджетные средства, сэкономить время, а главное избежать подделку исполнительных листов. Система работает без перебоев», — сказала она.
Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов добавил, что в ближайшее время планируется подключить к электронному взаимодействию и все мировые участки Москвы.
Как уточняется, исполнительный лист, который ранее изготавливался на бумаге, оформляется в электронном виде, подписывается электронной подписью судьи, после чего по закрытым защищенным каналам связи направляется в соответствующий территориальным орган ФССП РФ для исполнения. Вся необходимая информация отображается в базах данных судов и службы судебных приставов.
Пилотный запуск данной подсистемы состоялся 1 сентября 2016 г. между Бутырским судом и отделами столичного управления ФССП. В дальнейшем в течении 2017 г. подсистема была поэтапно установлена во всех 35 районных судах и Мосгорсуде, однако направлялись только исполнительные документы, касающиеся взыскания государственной пошлины.
С момента внедрения и по настоящее время московскими судами было направлено в ФССП более 11 тыс. исполнительных документов в электроном виде, 3 тыс. 800 исполнительных производств уже окончены, взыскано в доход государства более 10 млн руб.
Со 2 апреля 2018 г. все столичные суды будут направлять исполнительные документы во все территориальные органы ФССП России.
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