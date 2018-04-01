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Московский суды и ФССП переходят на электронный документооборот
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Московский суды и ФССП переходят на электронный документооборот 

РИА Новости 11 минут назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России и суды Москвы с 1 апреля переходят на электронный документооборот, что повысит оперативность и прозрачность исполнения судебных решений.
Событие ранее анонсировал глава ФССП Дмитрий Аристов. Он рассказал, что с февраля 2017 года реализуется пилотный проект по взаимодействию с Мосгорсудом по вынесению и направлению на принудительное исполнение документов в электронной форме. В пилотной зоне участвовали ряд районных судов Москвы и все отделы судебных приставов столичного управления ФССП. В 2017 году из судов в управление успешно доставлено более 8 тысяч исполнительных документов.
Со второго апреля 2018 года суды Москвы будут направлять все исполнительные документы в адрес территориальных управлений ФССП России по всей стране. ФССП уже обменивается электронными документами с налоговой службой и ГИБДД, система взаимодействия судов общей юрисдикции и службы судебных приставов в части обмена исполнительными листами внедрена в России впервые.
Реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде позволяет существенно повысить оперативность и сократить затраты, в частности, на почтовую связь.
"Переход на электронный документооборот повысит уровень исполнения судебных решений. Граждане обращаются в суд за защитой своих прав и они рассчитывают, что решение будет исполнено. Новый формат значительно ускорит исполнение решений и повысит прозрачность системы", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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