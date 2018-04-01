Законы, вступающие в силу 1 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2018 года № 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий»

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Коэффициент индексации составит 1,029. Одновременно будут повышены и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 236 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы предоставления и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели»

Увеличены процентные доли квоты добычи черного и белокорого палтусов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 1154 «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»

Определен порядок распределения объема части общего допустимого улова водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте, предоставленной для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 131 «О закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации , за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г.»

Установлены правила распределения квот между лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для ведения промышленного рыболовства в пресноводных объектах истекает до 31 декабря 2018 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2018 года № 79 «О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального закона „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“

Установлены Правила распределения квоты добычи/вылова водных биоресурсов, которая предоставлена России в районе действия международного договора в области рыболовства и сохранения биоресурсов для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства.

Кроме того, утверждены Правила заключения договоров о закреплении доли квоты и примерная форма такого договора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года № 88 „О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 Федерального закона „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства“

Утверждены правила распределения и закрепления квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне России, Каспийском море для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 260 „О переоформлении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 8 статьи 60 Федерального закона „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“

Установлены правила переоформления договоров о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 года. Речь идет о квотах вылова: для осуществления промышленного рыболовства; в пресноводных объектах; для осуществления прибрежного рыболовства; в районах действия международных договоров.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2018 года № 300 „О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора“

С 1 апреля 2018 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы. Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15%.

Повышаются тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции. Так, с 1 апреля за пересылку простой почтовой карточки нужно будет заплатить 17 рублей, заказной почтовой карточки — 37 рубля, заказного письма весом до 20 грамм — 46 рублей.