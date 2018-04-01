Ещё
Лучшее за день. 31 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшее за день. 31 марта 

Индикатор 37 минут назад
Фото: Индикатор
Жизнь на Венере, последний «синтетический» физик в истории, канцерогены в кофе и отозванная из топового журнала статья — таков наш ночной дайджест.
В то время, как российские исследователи «находят жизнь» на фотографиях с поверхности Венеры, их иностранные коллеги ищут ее в облаках второй планеты.
Человек, проживший очень короткую жизнь и сделавший на десяток Нобелевских премий, человек, который открыл миру атомную энергию и подарил США атомную бомбу, великий итальянский американец Энрико Ферми— вот наш сегодняшний герой рубрики «Как получить Нобелевку».
Очередной мини-скандал в научном сообществе: нашумевшую статью о нежелательных изменениях в геноме, возникающих при применении метода CRISPR/Cas9, отозвали из Nature Methods.
В Калифорнии опыт антитабачной кампании распространили на кофейни: их обязали предупреждать о канцерогенах в составе кофе.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Размер противоионов влияет на поведение заряженной полимерной цепи Большие игрушки для больших ученых: телескоп VISTA Химики разобрались в промышленном способе получения эфиров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО125
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме70
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля10
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе582
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»30
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение