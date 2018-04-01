Лучшее за день. 31 марта

Жизнь на Венере, последний «синтетический» физик в истории, канцерогены в кофе и отозванная из топового журнала статья — таков наш ночной дайджест.

В то время, как российские исследователи «находят жизнь» на фотографиях с поверхности Венеры, их иностранные коллеги ищут ее в облаках второй планеты.

Человек, проживший очень короткую жизнь и сделавший на десяток Нобелевских премий, человек, который открыл миру атомную энергию и подарил США атомную бомбу, великий итальянский американец Энрико Ферми— вот наш сегодняшний герой рубрики «Как получить Нобелевку».

Очередной мини-скандал в научном сообществе: нашумевшую статью о нежелательных изменениях в геноме, возникающих при применении метода CRISPR/Cas9, отозвали из Nature Methods.

В Калифорнии опыт антитабачной кампании распространили на кофейни: их обязали предупреждать о канцерогенах в составе кофе.

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