Дрейф и Судьба

Долгое мирное время порождает иллюзии. Продолжительное, сытое, мирное время выливается в химеры.

Главная химера состоит в убеждении, что человеческому бытию непременно должны сопутствовать максимально комфортабельные условия — для оптимального сохранения энергии индивида. То есть не должно быть никакого дискомфорта в виде войн, голода и прочих материальных лишений.

Все бы хорошо, если бы не одно но: мир индивидов находится в роковом соседстве с миром равнодушных, с человеческой точки зрения, систем — государственных образований, и преодолеть это гравитационное взаимодействие человеку не представляется реальным.

Дрейф исторического процесса подчиняется законам далеким от деклараций прав человека и построения царства всеобщего изобилия на Земле. Исторический сюжет всегда базируется на бесконечной череде конфликтов, борьбе за жизненное пространство, поглощении инертных государственных образований более энергичными. Любое государство, согласно академику Бехтереву, имеет схожие с животным инстинкты, главный из которых — выталкивание из жизненного пространства более слабого конкурента.

Возникающие в этом глобальном противостоянии, в этой непрекращающейся толкотне, паузы в виде короткой передышки провоцирует у граждан, невольных свидетелей и современников этого временного перемирия, сомнамбулический транс. Обретение состояния бодрствования всегда травматично.

Вероломно разбуженный индивид по психологии очень схож с ребенком — детский эгоцентризм не позволяет принять действительность во всей своей «антидушевной» полноте. Так, когда в прекрасном, полном комфорта, иллюзионе появляется тень, срабатывает рефлекс — «А зачем нам Крым ?», «А зачем нам лезть в Сирию », «Нам что больше надо?». Это последние инфантильные ремарки знаменуют собой окончание очередного киносеанса, очередного перемирия.

Человек находится в контексте государства, в котором ему суждено было по воле Провидения жить. И в силу этого обстоятельства он должен осознанно разделить свою судьбу с этим государством. В противном случае он просто обречен утонуть в водовороте персональных неврозов.

Самое опасное здесь — это пытаться применить к инстинкту государства «человеческие» оценки: это все равно что сокрушаться в аморальности извергающего вулкана. Примирить в себе «человеческое» и «государственное» возможно только преданностью и любовью. Разумеется, к тому государству, в котором по воле Божией ты связал собственную судьбу.