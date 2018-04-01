Королей пропаганды ждет карьерный рывок

Уже в ближайшее воскресенье место Яковенко может занять Мария Захарова, официальный представитель МИД . Яковенко, правда, человек с большим опытом, но и Захарова тоже хорошо одевается. Любопытно, что в их карьере и без того много общего: оба дипломата перед назначением в Лондон успели поработать и в ООН, и в мидовской пресс-службе.

Впрочем, по словам коллег Марии Захаровой, сама женщина отнюдь не горит желанием сломя голову лететь в Британию. И дело даже не в том, что представлять Россию в нынешних обстоятельствах там очень непросто. Не секрет, что в течение нескольких недель будет решен вопрос относительно нового министра иностранных дел страны ( Сергей Лавров , как стало очевидно, не только психологически, но и физически утомлен). И хотя та же Захарова предсказуемо назвала разговоры об отставке Лаврова фейком, в самом МИДе подозревают, что женщина сама не прочь возглавить всю российскую дипломатию. Или хотя бы занять место зама.

Впрочем, шансы на это невелики. В Кремле уже склоняются к тому, чтобы после майской инаугурации Путина на место Лаврова назначить профессионального дипломата Дмитрия Пескова, последние годы занимавшего должность пресс-секретаря президента. Что-что, а пургу нести он умеет. При этом предложение заменить Пескова в Кремле уже получил тележурналист Владимир Соловьев. О реакции Соловьева пока ничего не известно, но Путину тот еще никогда не отказывал. Путин ведь не Слуцкий, да и Соловьев — не девочка. А Марии Захаровой в таких непростых дипломатических обстоятельствах только и остается, что дипломатично называть грядущие перемены фейком.

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