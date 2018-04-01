Ещё
Королей пропаганды ждет карьерный рывок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Королей пропаганды ждет карьерный рывок 

ИД «Собеседник» 45 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
В самое ближайшее время повышение может коснуться Марии Захаровой, Дмитрия Пескова и Владимира Соловьева.
Похоже, высылкой 23 российских дипломатов из Лондона кадровая чехарда в российском посольстве не завершится. Скорее наоборот. По неофициальной информации, на чемоданах (но не с кокаином, а с вещами) сидит сейчас сам посол Александр Яковенко, кандидатура которого рассматривается на пост постпреда России в ООН (нынешний, Василий Небензя, со своими обязанностями справляется заметно хуже покойного Виталия Чуркина).
Уже в ближайшее воскресенье место Яковенко может занять Мария Захарова, официальный представитель МИД. Яковенко, правда, человек с большим опытом, но и Захарова тоже хорошо одевается. Любопытно, что в их карьере и без того много общего: оба дипломата перед назначением в Лондон успели поработать и в ООН, и в мидовской пресс-службе.
Впрочем, по словам коллег Марии Захаровой, сама женщина отнюдь не горит желанием сломя голову лететь в Британию. И дело даже не в том, что представлять Россию в нынешних обстоятельствах там очень непросто. Не секрет, что в течение нескольких недель будет решен вопрос относительно нового министра иностранных дел страны (Сергей Лавров, как стало очевидно, не только психологически, но и физически утомлен). И хотя та же Захарова предсказуемо назвала разговоры об отставке Лаврова фейком, в самом МИДе подозревают, что женщина сама не прочь возглавить всю российскую дипломатию. Или хотя бы занять место зама.
Впрочем, шансы на это невелики. В Кремле уже склоняются к тому, чтобы после майской инаугурации Путина на место Лаврова назначить профессионального дипломата Дмитрия Пескова, последние годы занимавшего должность пресс-секретаря президента. Что-что, а пургу нести он умеет. При этом предложение заменить Пескова в Кремле уже получил тележурналист Владимир Соловьев. О реакции Соловьева пока ничего не известно, но Путину тот еще никогда не отказывал. Путин ведь не Слуцкий, да и Соловьев — не девочка. А Марии Захаровой в таких непростых дипломатических обстоятельствах только и остается, что дипломатично называть грядущие перемены фейком.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Я старая и больная!" Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником на юбилее Одноклассница Сергея Лазарева: В школе он был очень взрывным Гудков и Собчак поддержат Ройзмана в защите прямых выборов мэра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО125
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме70
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля10
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе582
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»30
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение