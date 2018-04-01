Что на самом деле происходило в российском консульстве в Сиэтле?

Из 27 стран, отомстивших России за покушение на бывшего офицера российской разведки и его дочь, совершенное предположительно по приказу Кремля на территории Великобритании в начале марта, США приняли самые решительные меры: они выслали в общей сложности 60 дипломатов, в том числе 15 предполагаемых оперативников разведки, работавших в одной только миссии России в ООН . Это стало самым существенным шагом подобного рода со времен администрации Рейгана. (Этот шаг побудил Россию объявить во вторник, 27 марта, о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге ). Однако именно заявление администрации Трампа о закрытии российского консульства в Сиэтле привлекло всеобщее внимание. Почему Сиэтл? Что там происходило? Что означает это закрытие?

Хотя Сиэтл — это важный для России город с точки зрения сбора разведданных, репутация местного консульства в целом гораздо мягче, чем у консульств в Сан-Франциско или Нью-Йорке . Об этом сообщили двое бывших американских офицеров разведки, осведомленных о деятельности России в этих регионах, которые попросили не называть их имен. Тем не менее, закрытие этого консульства стало значимым событием. Поскольку в 2017 году американская администрация закрыла консульство в Сан-Франциско, Россия теперь осталась без дипломатических объектов к западу от Хьюстона и какого бы то ни было дипломатического присутствия на Западном побережье впервые с 1971 года. Теперь российские офицеры разведки — как минимум те, которые действуют под дипломатическим прикрытием, — больше не будут работать в непосредственной близости от двух технологических столиц Америки. Кроме того, в Сиэтле лица, подозреваемые в шпионаже в интересах России, уже были пойманы при попытке внедриться в местные технологические компании.

Boeing, «Разумеется, в Сиэтле было достаточно дел, важных для россиян — военно-морские базы, Microsoft Amazon , — отметил Джон Сайфер (John Sipher), бывший офицер ЦРУ , тесно сотрудничавший с ФБР в вопросах контршпионажа. — В агентствах национальной безопасности всегда опасались, что само количество этнических россиян в этих отраслях может оказаться тем преимуществом, которым Россия попытается воспользоваться. Я не знаю, было ли закрытие консульства в Сиэтле стратегическим выбором. Однако концентрация высоких технологий и военных ресурсов делает его обоснованной мишенью».

После закрытия российского консульства в Сан-Франциско бывшие высокопоставленные чиновники американской разведки рассказывали мне, что это консульство в течение нескольких десятилетий служило важнейшим центром сбора разведданных на западе США. В этом консульстве находились ключевые секретные системы коммуникации, и оно представляло собой важнейший центр сбора данных в рамках длительной работы России по составлению плана американской оптоволоконной кабельной сети.

Один из этих двух бывших офицеров разведки, согласившихся поговорить со мной на условиях анонимности, назвал Сиэтл одним из пяти важнейших для России американских городов с точки зрения контрразведывательной работы, но с «менее крупными операциями», чем Сан-Франциско. По словам этих бывших разведчиков, в Сиэтле не было коммуникационных объектов такого же типа, как в Сан-Франциско. По словам второго офицера, российские дипломаты регулярно перевозили секретную информацию из Сан-Франциско в Сиэтл на грузовике, хотя со временем эти поездки совершались все реже, и американские разведчики заподозрили, что россияне начали переводить свои коммуникации в зашифрованные интернет-каналы.

Все-таки в районе Сиэтла есть ряд важных для шпионов мишеней. Такие компании, как Boeing и Microsoft, давно интересуют российских оперативников, как сообщили упомянутые выше бывшие разведчики. Это относится и к множеству военных баз, расположенных в этом районе, прежде всего, к военно-морской базе Китсап, расположенной через залив Пьюджет от Сиэтла. Там сейчас базируются восемь ядерных подлодок. Чиновники администрации назвали близость консульства к Boeing и секретным военным базам причиной его закрытия.

По словам этих бывших чиновников, базу Китсап и точку погружения этих ядерных подлодок разделяет не слишком большое расстояние, поэтому существует масса возможностей отследить передвижения этих субмарин — это уже давно является причиной беспокойства военных чиновников и чиновников американской разведки. Если знать, когда подлодка вышла в море или сколько подлодок патрулируют территорию в конкретный момент — а также если знать, какие новейшие технологии использованы при создании этих подлодок — это может оказаться чрезвычайно ценной информацией. Более того, чиновники американской разведки были обеспокоены тем, что в случае развития ситуации по наихудшему сценарию — открытый вооруженный конфликт между двумя странами — информация, собранная российскими шпионами, действующими на тихоокеанском северо-западном побережье, позволит им определить «уязвимые места». К примеру, они могут найти идеальные места для запуска реактивных гранат по рыболовецким судам в узком канале, что может создать препятствия для развертывания военных судов.

Как рассказали эти бывшие офицеры разведки, в прошлом предполагаемые шпионы, работавшие в российском консульстве в Сиэтле, вели такую же деятельность, как и их коллеги в Сан-Франциско, в том числе пытались обнаружить узлы оптоволоконной сети (в рамках длительных попыток России отследить, каким образом передается информация) или пункты сбора разведданных, оставшихся со времен холодной войны и находящихся в лесах на северо-западе. По мнению американских чиновников, российские шпионы также ездили на далекие пляжи в этом районе, чтобы передать зашифрованные данные агентам, находящимся в море. (В Орегоне есть один пляж, который российские агенты особенно любят.)

Однако, по словам бывших офицеров разведки, в последнее время интенсивность этой деятельности заметно снизилась, и один из бывших офицеров объясняет это разоблачениями Эдварда Сноудена 2013 года, которые, по мнению некоторых представителей разведывательного сообщества, заставили россиян пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на внутриполитической разведке. По словам этого офицера, Сиэтл, казалось, превратился в своего рода «испытательное поле» для молодых агентов российской разведки — в место, куда отправляли неопытных шпионов, чтобы они «акклиматизировались» в США. После разоблачений Сноудена американская разведка заметила, что в Сиэтл стало приезжать больше «путешественников» — предполагаемых агентов российской разведки, работавших под дипломатическим и неофициальными прикрытиями.

По словам бывших чиновников разведки, больше всего беспокойства, связанного с работой россиян в Сиэтле, вызывала их деятельность, связанная с киберпространством, которая не имела отношения к консульству России, в частности их работа в местном филиале «Лаборатории Касперского» . В июле 2017 года американские власти запретили использовать продукцию московской Лаборатории Касперского, которая производит антивирусы, в системах правительства из-за опасений, что эта компания может быть связана с российской разведкой. Чиновники американской контрразведки подозревали, что «Лабораторию Касперского» используют в качестве инструмента для обеспечения скрытой связи, и они пытались выяснить, были ли лица, связанные с этой компанией, замешаны в кибершпионаже. «У компании нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское… „Лаборатория Касперского“ никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве, — говорится в официальном заявлении компании. — Меры правительства США против „Лаборатории Касперского“ не имеют под собой никаких оснований, противоречат конституции и были предприняты в отсутствие каких-либо доказательств противозаконных действий со стороны компании. Они были основаны на данных, полученных из субъективных, нетехнических публичных источников, таких как неподтвержденные сообщения СМИ, зачастую основанные на сообщениях анонимных источников и слухах. Именно поэтому компания обжалует обоснованность этих действий в федеральном суде».

«Рассматривала ли «Лаборатория Касперского» такие компании, как Microsoft или Boeing, как возможности, которые можно использовать? Было ли это просто шагом по развитию бизнеса? Или же они действительно пытались внедриться в эти компании?— спросил один бывший чиновник. — Подозрения в отношении Касперского кажутся довольно оправданными… если рассмотреть недавнее решение правительства США и то, что нам стало известно о выводах израильтян». В 2017 году издание New York Times сообщило, что израильская разведка сумела раскрыть одну шпионскую операцию России, обнаружив, что российские агенты использовали лазейки в программах Касперского, чтобы находить и похищать документы американской разведки.

Интерес России к компании Microsoft тоже подробно задокументирован. В 2010 году американские власти депортировали Алексея Каретникова, 23-летнего гражданина России, из Сиэтла, где он работал на Microsoft в качестве специалиста по тестированию программного обеспечения. Американские чиновники пришли к выводу, что на самом деле он был агентом российской разведки, связанным с теми 10 «нелегалами» — российскими шпионами, работавшими в США под прикрытием, — которых власти арестовали и депортировали из Америки ранее в том году. Двое из тех агентов, работавших под прикрытием, — Майкл Зоттоли (Michael Zottoli) и Патрисиа Миллз (Patricia Mills), которых в действительности звали Михаил Куцик Наталья Переверзева , — прожили в Сиэтле много лет и даже создали там семью. В Сиэтле Куцик работал в телекоммуникационной компании, и они оба посещали занятия по финансам в Вашингтонском университете. В статье 2017 года, опубликованной в Seattle Met Magazine, бывший преподаватель Куцика и Переверзевой отметил, что, как ему казалось, россияне интересовались его предметом именно потому, что многие его студенты после окончания обучения работали в компаниях Amazon, Boeing и Microsoft. Но, по словам одного бывшего чиновника разведки, нет никаких данных о том, что Куцик, Переверзева и Каретников согласовывали свои действия с российским консульством в Сиэтле.

Несмотря на то, что шпионская деятельность россиян продолжает выходить за рамки консульств — в ней все чаще задействуются «путешественники» и лица, работающие под неофициальными прикрытиями — тот факт, что оба консульства, закрытые по решению американских властей, находились на Западном побережье — это не совпадение, как сказал один бывший чиновник разведки. Независимо от того, когда работа этих двух комплексов будет возобновлена — и будет ли она вообще возобновлена — интерес России на Западном побережье, вероятнее всего, будет сохраняться еще очень долго.