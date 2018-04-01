Черный фюрер

«Лента.ру» продолжает цикл статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказали о чудаковатом албанском вожде Энвере Ходже, который нашпиговал страну бункерами, рассорился со всем миром и так и не построил в стране социализм. При этом граждане страны тоскуют по временам его правления, несмотря на то что тогда запрещали иметь рояли, машины, пользоваться зарубежной косметикой и носить джинсы. На этот раз речь пойдет о необразованном угандийском тиране Иди Амине, который ел своих граждан, слушал волынку, носил мундир с купленными наградами и восхищался Гитлером. О диктаторе, который утверждал, что одержал победу в войне с США и завоевал Великобританию , рассказывает «Лента.ру».

«Я веду спокойную, размеренную жизнь. Целиком и полностью посвящаю себя исламу и Аллаху. У меня ни с кем нет проблем», — рассказывал саудовскому журналисту один из самых кровавых диктаторов Иди Амин, полулежа на бархатном диване. Окно виллы в Джидде, где уже больше десяти лет проживал бывший лидер Уганды , было открыто, легкий бриз с берега Красного моря, едва колыхал занавеску.

Амину, сбежавшему на личном самолете с одной из жен и 23 детьми в ваххабитское королевство, удалось прихватить с собой кучу денег, однако саудовские власти исправно платили ему ежемесячную пенсию. Свои дни человек, утопивший в крови тысячи человек, проводил, купаясь в огромном бассейне перед резиденцией, выходил в море на яхте, удил рыбу. По словам диктатора, когда его накрывала ностальгия, он доставал аккордеон и начинал петь песни времен армейской молодости.

До того, как отправиться к саудитам, один из самых кровавых и эпатажных лидеров ХХ века Иди Амин стал популярным героем анекдотов и карикатур на Западе. Обожавший награды вождь Уганды, шил удлиненные пиджаки на заказ, чтобы размещать на них разнообразные награды времен Второй мировой войны, которые в огромных количествах скупал у коллекционеров. Помимо этого, он присваивал себе пышные титулы, абсолютно не соответствующие действительности: угандийский лидер вдруг стал «доктором всех наук», «покорителем Британской империи» и «королем Шотландии». К этой стране он питал особую слабость. Так, вождь распорядился организовать музыкальную группу, которую отправил в Шотландию, чтобы она научилась играть на волынке. Впоследствии музыканты в шотландских национальных костюмах нередко выступали на официальных мероприятиях.

Стремившийся при любом удобном случае подчеркнуть свое величие, на одном из торжеств он восседал в кресле, которое заставил нести английских дипломатов. К слову, Великобритания сразу после этого отозвала своих дипломатов из страны. Амин предлагал перенести штаб-квартиру ООН в Уганду, объясняя это тем, что именно в его стране «расположено географическое сердце планеты».

Еще одним абсурдным решением было объявление однодневной войны Соединенным Штатам в 1975 году. Сделал он это для того, чтобы через сутки провозгласить себя победителем. Деньги из казны, которыми тиран набивал свои карманы, Амин спускал на роскошные вещи, в частности, дорогие гоночные машины. Своим «учителем» и кумиром Амин называл фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, которому на полном серьезе собирался поставить памятник.

Уже после его правления стало известно, что Амин любил полакомиться человечиной: его ужином становились противники, диссиденты и прочие несогласные. После того как он сбежал из страны, в его резиденции нашли огромный холодильник, битком набитый частями тел.

Будущий кровавый тиран родился в семье пастуха в маленькой хижине на северо-западе Уганды. Сам Иди Амин рассказывал, что его мать была медсестрой, однако местные жители считали ее ведьмой. Изначально родители были католиками, однако впоследствии перешли в ислам.

Рос Амин быстро и своей физической силой превосходил сверстников, зато умом и способностями к учебе он похвастаться не мог. Противники диктатора говорят, что он так и не научился читать и писать, до конца жизни оставлял отпечаток пальца вместо подписи.

В возрасте 16 лет он, как и его отец, принял ислам и пошел служить в армию. Вначале был помощником повара. По словам сослуживцев, верзила, здоровенный, как бык, мог в одиночку притащить суточный рацион для всего состава. В армии он выучился боксировать и играть в регби — это сразу оценили британские колонизаторы: им нравилось, когда африканцы перенимают их традиции и обычаи. Постепенно Амин выбился в капралы 4-го батальона Королевских африканских стрелков. Он просто обожал носить мундир, который прекрасно на нем сидел, а также начищенные до блеска армейские ботинки.

Карьерный взлет начался в 50-е годы. Когда в Кении началась партизанская антиколониальная война, Амина отправили помогать местным властям. Бесстрашие, граничившее с безумием, и жестокость, с которой он расправлялся с противниками, восхищала колонизаторов. Экономя боеприпасы, он насмерть забивал кенийцев.

Его продвижение по службе шло семимильными шагами. Постепенно известный вояка добился покровительства премьер-министра страны Мильтона Оботе. Амин помог главе правительства свергнуть короля Мутесу II. Обота наградил его домом с охраной и автомобилем Cadillac. Благодарность здоровяка не заставила себя ждать. В январе 1971 года, дождавшись, когда Обота отправится в Сингапур , Иди Амин объявил себя новым правителем страны. Этот переворот был фактически бескровным.

Чудовищный террор начался потом. За первые несколько месяцев число жертв нового режима перевалило за 10 тысяч, всего же за время правления погибли свыше 300 тысяч угандийцев. Как пишут западные СМИ, чтобы избавиться от трупов, диктатор приказывал скармливать их крокодилам. Людей истребляли по религиозному и племенному признаку (в то время в стране проживали около 30 племен, без конца враждующих друг с другом). Ходили слухи, что одним из первых убили начальника штаба армии Сулеймана Хусейна. Амин требовал, чтобы к его дому доставили голову военного. Сбежавший от диктатора охранник впоследствии рассказывал, что тиран любил доставать голову Хусейна из холодильника и разговаривать с ней.

Новый правитель принялся с энтузиазмом переделывать государство под себя. Особенно это коснулось религии. В то время в Уганде проживали 50 процентов христиан и лишь 10 процентов мусульман, однако уже на второй год своего правления Иди Амин разорвал отношения с Израилем и объявил африканское государство частью арабского мира. Ближайшим другом тирана стал ливийский диктатор Муаммар Каддафи . Помимо мероприятий, связанных с насаждением ислама, стал запрет женщинам носить мини-юбки, брюки и парики, а также разрешение мужчинам иметь неограниченное число жен.

Несмотря на это, на Западе Амина вначале воспринимали благожелательно. Понадеявшись, что инвестиции рекой потекут в экономику Уганды, Амин назвал себя «другом» Великобритании. Британские СМИ провозгласили его «убежденным другом Соединенного Королевства» и «долгожданным африканским лидером». В 1971 и 1972 годах Амин совершил официальный визит в Лондон и Эдинбург . На торжественном приеме у королевы Елизаветы Второй присутствующих удивили грубые манеры угандийского лидера и его косноязычие. Впрочем, обаятельная улыбка диктатора помогала сгладить противоречия.

Больше всего угандийский вождь боялся заговоров. С теми, кто едва попадал под подозрение, расправлялись безжалостно. Под арест порой попадали случайные прохожие. По словам угандийцев, люди могли просто выйти за хлебом и не вернуться домой. Достаточно было одного неосторожного взгляда, жеста или дурного расположения духа тирана. Многих людей он убивал лично (так он расправился с одной из своих супруг). При этом казни, которые проводили спецслужбы по приказу Амина, также отличались особой жестокостью: людей пытали до смерти, иногда погребали заживо. Порой убийства маскировали под несчастный случай.

К концу правления Амина Уганда была одной из беднейших стран планеты. На расходы армии выделялось 65 процентов от ВВП. С каждым днем среди населения зрело недовольство. Бывший министр просвещения страны Эдвард Ругумойо сбежал из Кении и рассказал о том, что из себя представляет угандийский тиран. По его словам, Амин не мог целый день высидеть в кабинете и более чем на полчаса сосредоточиться на серьезном деле. «Он ничего не читает, не умеет писать, считает по пальцам рук», — сообщил бывший министр. При этом он утверждал, что глава государства не может участвовать в заседаниях кабинета, поскольку не понимает, о чем говорят присутствующие. «Он не может осилить докладную записку, из-за своей неграмотности он понятия не имеет о том, что происходит в стране, воспринимает лишь то, что слышит, а значит, живет сплетнями и слухами, как баба», — жаловался он.

За восемь лет пребывания у власти Иди Амин довел страну до такого состояния, что его фактически некому было свергать. Однако оппозиции удалось мобилизовать кое-какие силы и создать Фронт национального освобождения Уганды. Помимо этого, в соседнюю Танзанию бежали многие угандийцы, спасаясь от происходящего в стране. В результате Танзания, задыхающаяся от потока беженцев, в 1979 году отправила в Уганду свои войска. Решивший не испытывать судьбу, Амин собрал вещи, прихватил семью и на личном самолете вылетел вначале в Ливию к другу Каддафи, потом в Саудовскую Аравию