«Вафельница» на дорогах и индексация пенсий: как изменится жизнь россиян с первого апреля

В апреле вступят в силу законы для автолюбителей и тех, кто собирается обзавестись домом. Несовершеннолетние не смогут покупать лотерейные билеты, а водители нарушать правила дорожного движения на перекрестках. Чего еще ждать россиянам в середине весны — в материале «360».

Индексация пенсий

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Пенсии по государственному обеспечению, в том числе и социальные, с первого апреля повысят на 2,9 процента. Их проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума четырем миллионам граждан. Средний размер ее с начала апреля составит 9602 рубля.

На ряду с социальными пенсиями, проиндексируют и военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим в результате радиационных катастроф и других категорий.

«На повышение пенсий правительство выделяет в этом году 9,6 миллиарда рублей», — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Премьер-министр

также добавил, что подобная индексация проводится ежегодно.

Короткие письма

Отправлять письма и почтовые карточки станет дороже. С первого апреля пересылка бандеролей, карточек и писем по России повысится. Заказное письмо весом до двух грамм с первого апреля будет стоить 46 рублей (ранее 41), а письма с объявленной стоимостью — 105 (ранее 95). Пересылка заказных бандеролей с 60 рублей повысится до 66, а вот стоимость пересылки простого письма и бандероли до 100 грамм не изменится.

Индексация покроет часть операционных затрат « Почты России », которые относятся к оказанию универсальных услуг и увеличится фонд оплаты труда, который составляет больше половины затрат предприятия.

Готовьте паспорт

С седьмого апреля лотерейные билеты будут недоступны несовершеннолетним. Подростки не смогут участвовать в электронных лотереях и делать лотерейные ставки. Получить за своих родителей выигрыш тоже не выйдет — теперь это незаконно.

Если победитель пришел за суммой менее 15 тысяч рублей, то в случае сомнения в его возрасте, организатор сможет попросить предъявить паспорт. Если же выигрыш более 15 тысяч рублей, то паспорт придется предъявлять каждому.

«Вафельница» для водителей

С 28 апреля на перекрестках появится новая разметка — «зона перекрестка». Выглядеть она будет как желтые диагональные линии в квадрате, которые будут обозначать границы перекрестка. Попросту ее называют «вафельница». Разметка может быть как самостоятельной, так и применяться с дорожным знаком, который установлен на границе перекрестка. Эксперты по безопасности дорожного движения предложили ее в качестве решения проблем с пробками.

Если водитель видит такой знак, он должен завершить маневр и не создавать препятствий для других водителей. В случае нарушения, штраф составит одну тысячу рублей.

«Нет» бумажной волоките

Правительство развивает отечественную легкую промышленность. С 29 апреля документооборот между Многофункциональным центром и Федеральной налоговой службой переводят в электронный вид. Налоговая служба получит документы заявителей из МФЦ в течение одного дня. Готовые документы предпринимателей будут присылать на электронную почту.

Доступный дом На покупку деревянных домов выделят субсидии. С первого апреля ставку по кредиту снизят на пять процентов.

По этой программе можно приобрести только деревянный дом. Он должен быть заводского производства, а стены выполнены из клееного или цельного бруса. Есть и ограничения по кредиту, он не может превышать 3,5 миллионов рублей.

Кредиты будут выдавать до 30 ноября 2018 года. В бюджет программы заложили 197,7 миллионов рублей.

Новые ставки утильсбора

С первого апреля вступят в силу новые ставки утилизационного сбора на автомашины. Еще в 2017 году Минпромторг России внес в Правительство проект постановления индексации утильсбора.

Для легковых автомобилей с объемом двигателя до одного литра он возрастет на 17,86 процентов. Если объем двигателя у автомобиля составляет от одного до двух литров, то на 90 процентов, а если же объем не больше трех литров, то сбор возрастет на 49,3 процента. Индексация не коснется автомобилей, чей объем двигателя превышает три литра и выше. Утилизационный сбор для них не изменится. Для электромобилей сбор возрастет на 14,79 процентов.

Налоговые льготы

Для того, чтобы получить льготы на имущество необходимо подать заявление до первого мая 2018 года. Значит последний срок подачи — 30 апреля. В случае если заявление будет подано в ранее указанные сроки, то Федеральная налоговая служба сформирует его с учетом льгот, и налоги не нужно будет пересчитывать.