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Тысячи католиков встретили Пасху в Москве
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Тысячи католиков встретили Пасху в Москве 

Мир24 1 час назад
Торжественные службы по случаю Пасхи прошли в католических храмах России. Главная месса состоялась в московском соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, сообщает «МИР 24».
В храме собрались сотни людей, многие — с маленькими детьми.
Служба в костеле прошла на разных языках. Провел мессу архиепископ Паоло Пецци.
В столице Пасху встретили около 50 тысяч католиков. По всей стране католической веры придерживается примерно один миллион человек.
Самая масштабная служба прошла в Соборе Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил Папа Римский Франциск.
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