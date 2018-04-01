На всенощное пасхальное бдение в Ватикане пришли тысячи верующих 

Самая масштабная пасхальная служба в эти минуты проходит в Соборе Святого Петра в Ватикане. Ее возглавляет Папа римский Франциск, передает «МИР 24».
В главный католический храм мира на Всенощное пасхальное бдение пришли тысячи верующих.
По традиции папа римский начал службу литургией Света. Он благословил огонь и зажег пасхал в погруженной во мрак ватиканской базилике. От ее огня зажгли свои свечи епископы и священники. Их свет символизировал победу жизни над смертью и мраком. Впервые после Великого поста в храме прозвучало «Аллилуйя», после чего раздался звон колоколов.
Этим утром папа римский проведет торжественную мессу на площади Святого Петра, а по завершении богослужения понтифик обратится с традиционным пасхальным посланием ко всем католикам мира.
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