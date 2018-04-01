На всенощное пасхальное бдение в Ватикане пришли тысячи верующих

Самая масштабная пасхальная служба в эти минуты проходит в Соборе Святого Петра в Ватикане . Ее возглавляет Папа римский Франциск , передает «МИР 24».

В главный католический храм мира на Всенощное пасхальное бдение пришли тысячи верующих.

По традиции папа римский начал службу литургией Света. Он благословил огонь и зажег пасхал в погруженной во мрак ватиканской базилике. От ее огня зажгли свои свечи епископы и священники. Их свет символизировал победу жизни над смертью и мраком. Впервые после Великого поста в храме прозвучало «Аллилуйя», после чего раздался звон колоколов.

Этим утром папа римский проведет торжественную мессу на площади Святого Петра, а по завершении богослужения понтифик обратится с традиционным пасхальным посланием ко всем католикам мира.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM