Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает «Барселону» от поражения

В 30-м туре испанской Примеры на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сошлись два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов: «Севилья» и «Барселона». Эрнесто Вальверде принял решение не выпускать с первых минут на поле Лионеля Месси , выставив тройку нападения Дембеле-Коутиньо-Суарес. Букмекеры были не столь однозначны в оценке расклада сил на матч: коэффициент на успех каталонцев был достаточно высоким. Через три дня обоим соперникам предстояли важнейшие еврокубковые поединки, но отдавать очки никто из них просто так никто не собирался.

Каталонцы начали матч поувереннее и уже в его дебюте Рико пришлось спасать свою команду после опасного выстрела Суареса. «Барселона» завладела территориальным преимуществом, стараясь побыстрее создать себе необходимый задел в этом поединке. Вскоре Иньеста и, снова, Суарес упустили по моменту для взятия ворот, казалось, что гол в ворота хозяев — дело времени.

Но ближе к середине тайма «Севилья» проснулась, и уже Муриэль упустил несколько отличных моментов для взятия ворот. Затем еще и Корреа с подачи Наваса головой пробил в считанный сантиметрах от штанги. Команды поочередно перехватывали инициативу, но, в целом «Барса» смотрелась поувереннее. Роль лидера старался примерить на себя Дембеле, постоянно пытаясь за счет дриблинга прорваться к чужим воротам.

Но за 10 минут до перерыва именно хозяева открыли счет в матче: Корреа вошел в штрафную по левому флангу и покатил в центр, где одинокий Васкес направил сферу мимо Тер Штегена — 1:0. Каталонцы побежали отыгрываться, создав до перерыва лишь один голевой момент — находившийся в метре от ворот Пике не смог попасть по летевшему к нему мячу.

В начале второй половины «Барселона» еще больше приблизилась к первому поражению в чемпионате — счет стал 2:0. Это Муриэль после удара удара Эскудеро и сэйва Тер Штегена второй волной отправил мяч в сетку. Следом хозяева обязаны были делать счет разгромным, и таковым он не стал благодаря какому-то чуду. Сначала Навас вырвался один на один с голкипером «Барсы», удар Хесуса отбивал уже Пике, а на добивание Васкес не смог поразить пустые ворота.

Ответили каталонцы опасной атакой, в концовке которой Суарес с передачи Альбы угодил в стойку ворот севильцев. Вышел на замену Лионель Месси, но лидер каталонцев поначалу отмечался исключительно ненужными потерями мяча на подступах к чужой штрафной. Подопечные Монтеллы раз за разом убегали в опаснейшие контрвыпады, и защитники каталонцев лишь в последний момент отводили угрозу от своих ворот.

Совсем уж разладилась игра в атаке у подопечных Вальверде, а времени на то, чтобы отыграться, оставалось все меньше и меньше. Минут за пять до конца основного времени «Барса» все-таки начала штурмовать ворота «Севильи», и Луис Суарес добавил интриги матчу, замкнув подачу с углового. Еще веселее стало через минуту, когда Месси после прострела с левого фланга с линии штрафной отправил мяч в угол ворот Рико — 2:2. Просто шедевральный камбэк «Барселоны» позволяет ей избежать первого поражения в сезоне.

"Севилья" — «Барселона» — 2:2 Голы: Васкес, 36 — 1:0, Муриэль, 50 — 2:0, Суарес, 88 — 2:1, Месси, 89 — 2:2 "Севилья": Рико, Меркадо (Лайюн, 46), Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Васкес, Навас (Нолито, 82), Корреа (Писарро, 72), Муриэль.

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