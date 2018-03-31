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Мороженое стало причиной госпитализации десятков казахстанцев
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Мороженое стало причиной госпитализации десятков казахстанцев 

Газета.Ru 1 час назад
Число отравившихся мороженым в городе Шымкент превысило 60 человек, передает НСН.
Об этом сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.
41 человек госпитализирован, среди них 20 детей. 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое.
Частный предприниматель, по предварительным данным, готовила смесь для мороженого в домашних условиях.
Начата проверка условий изготовления и реализации мороженого.
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