Мороженое стало причиной госпитализации десятков казахстанцев

Число отравившихся мороженым в городе Шымкент превысило 60 человек, передает НСН.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

41 человек госпитализирован, среди них 20 детей. 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое.

Частный предприниматель, по предварительным данным, готовила смесь для мороженого в домашних условиях.

Начата проверка условий изготовления и реализации мороженого.