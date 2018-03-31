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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к плавному и неослабному проведению институциональной реформы
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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к плавному и неослабному проведению институциональной реформы 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн сегодня призвал прилагать неослабные усилия для плавного продвижения институциональной реформы Госсовета КНР.
Хань Чжэн, являющийся также членом ПК Политбюро ЦК КПК, сделал эти замечания на посвященном продвижению данной реформы заседании Госсовета.
Основной целью реформы является трансформация функций правительства и оптимизация функций его органов, сообщил Хань Чжэн, отметив, что показатели работы правительства должны быть улучшены по всем направлениям.
"Функции правительства в области регулирования экономики и надзора за рынком должны быть усилены и усовершенствованы, при этом регулирование на микроуровне и прямые вмешательства должны сократиться", — сказал он.
"Необходимо усилить роль правительства в области общественных услуг и социального менеджмента, чтобы обеспечить улучшение стандартов жизни населения", — добавил Хань Чжэн.
Вице-премьер также призвал к плавному переходу в процессе реформы без «невыполненных обязательств и нереализованных задач».
"Работа Госсовета и его институциональная реформа должны содействовать друг другу", — сказал он.
Ранее в марте в Китае был объявлен масштабный план по реорганизации правительства, предполагающий создание, объединение и преобразование большого числа правительственных органов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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