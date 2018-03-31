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Ослепительная глухомань: волгоградский блогер показал романтику ночного Красноармейского
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Ослепительная глухомань: волгоградский блогер показал романтику ночного Красноармейского 

v1.ru 26 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградский блогер Олег Горбунов показал серию фотографий «Ослепительная глухомань», сделанных в Красноармейском районе.
С высоты птичьего полета каждый уличный фонарь, каждое горящее окно в доме кажется бисеренской в общем городском узоре. Сотни огней, сливаясь воедино, заливают улицу вечерним золотом. — Многие города России я снимал ночью — очень впечатляют Москва и Санкт — Петербург, — делится впечатлениями Олег Горбунов. — Добрался и до нашего Красноармейского района. Ослепительная «глухомань». Зима в весне. Обычная мартовская ночь в самом необычном районе города. Кстати, сверху освещение кажется намного ярче, чем снизу.
Новый романтичный оттенок ночная подсветка добавило и Волго — Донскому каналу. Тут она уже не пестрит яркими огнями, а вписывается в спокойную и умиротворенную атмосферу еще не проснувшегося после зимы места.
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