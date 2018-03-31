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Москва спросила Париж о разработке образцов вещества типа «Новичок»
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Москва спросила Париж о разработке образцов вещества типа «Новичок» 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Москва направила в МИД Франции ноту, в которой в том числе содержится вопрос, разрабатывал ли Париж боевое отравляющее вещество типа «Новичок», сообщает МИД России.
В частности, Москву интересует, «имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналоги», а также «разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях», передает РИА «Новости».
Россия также ждет ответа на вопрос о том, «на основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналогов».
Кроме того, в МИД РФ хотели бы знать, «какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов» и «на основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили „российский характер“ происхождения вещества, примененного в Солсбери».
Похожую ноту со списком вопросов посольство России в Лондоне направило МИД Великобритании.
Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.
В то же время чешский президент Милош Земан заявил, что Лондон в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока не предложил никаких доказательств, даже косвенных, его подозрения в отношении Москвы не являются доказательствами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.
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