Туалеты могут стать обязательным элементом благоустройства пространств в Подмосковье

Общественные туалеты планируют сделать обязательным элементом благоустройства пешеходных зон, парков и бульваров в Подмосковье , на это есть спрос от жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Минстрое России прошло заседание экспертного совета по формированию комфортной городской среды. Активные члены совета подняли вопрос о том, что окончательно городская среда может стать комфортной при наличии общественных туалетов. Комплексное благоустройство дворовых территорий в Подмосковье реализуется в соответствии с законом «О благоустройстве», он же определяет наличие обязательных шести элементов в каждом дворе.

«Обязательные элементы сегодня касаются исключительно благоустройства дворовых территорий и не распространяются на благоустройство общественных пространств. В ближайшее время появится инициатива сделать обязательным элементом благоустройства пешеходных зон, парков, скверов и бульваров такой элемент как общественный туалет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе есть спрос на общественные туалеты от жителей, и ему будут следовать.

В Подмосковье реализуется обширная программа по формированию комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий. В прошлом году в рамках реализуемого проекта благоустроили 134 общественных пространства (пешеходные зоны, скверы, бульвары, набережные) и более 1,6 тысячи дворовых территорий.

«Высокие результаты рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, прошедшее в марте 2018 года, вселяют в нас оптимизм, показывая, что эти мероприятия очень востребованы населением и имеют положительный отклик» — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин

Он добавил, что в этом году темпы работы будут наращивать, уделяя внимание деталям благоустройства и архитектурных решений общественных пространств, включая их функциональное и зональное планирование, малые архитектурные формы, а также инфраструктуру, начиная с уютных кафе и колес обозрения, заканчивая общественными туалетами.

«Наша задача — сделать благоустроенные общественные пространства центром культурной и развлекательной жизни в городах Московской области, где бы жители смогли проводить свой досуг долгое время», — уточнил министр.

Проект по формированию комфортной городской среды рассчитан минимум на шесть лет. В Подмосковье на эти цели в 2017 году выделено 5,1 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 1,7 миллиарда рублей и 3,4 миллиарда рублей из бюджета региона. На этот год запланировано благоустроить не менее 140 общественных пространств.