Общественные туалеты могут появиться в рамках благоустройства в Подмосковье

Подмосковье реализуется обширная программа по формированию комфортной городской среды и комплексному благоустройству дворовых территорий. В прошлом году в рамках проекта было благоустроено 134 пешеходных зон, скверов, бульваров, набережных и более 1600 дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства ЖКХ Московской области.

Министр

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что высокие результаты рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, прошедшее в марте этого года, вселяют оптимизм и показывают необходимость таких мероприятий, их востребованность у населения.

В этом году темпы работы будем наращивать, уделяя внимание деталям благоустройства и архитектурных решений общественных пространств, включая их функциональное и зональное планирование, малые архитектурные формы, а также инфраструктуру, начиная с уютных кафе и колес обозрения, заканчивая общественными туалетами

— Евгений Хромушин, министр

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области.

Также он добавил, что в задачах министерства — сделать благоустроенные общественные пространства центром культурной и развлекательной жизни в городах Подмосковья, где бы жители смогли проводить свой досуг.

Недавно в Минстрое России прошло заседание экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды. Активные члены совета подняли вопрос о том, что окончательно городская среда может стать комфортной при наличии общественных туалетов, и сегодня такой запрос, по их мнению, у населения есть.

Отметим, что комплексное благоустройство дворовых территорий в Подмосковье реализуется в соответствии с законом «О благоустройстве» Московской области, он же определяет наличие обязательных шести элементов, которые должны быть обустроены в каждом дворе. В их числе современная детская площадка, освещение, озеленение, парковочные карманы, площадка для вывоза твердых бытовых отходов и информационный стенд.

Обязательные элементы сегодня касаются исключительно благоустройства дворовых территорий и не распространяются на благоустройство общественных пространств. Думаю, что в ближайшее время появится инициатива сделать обязательным элементом благоустройства пешеходных зон, парков, скверов и бульваров такой элемент как общественный туалет. Сегодня есть спрос на этот элемент от жителей, и мы должны ему следовать

— Евгений Хромушин.

Напомним, что проект по формированию комфортной городской среды рассчитан минимум на шесть лет, его общий бюджет в Российской Федерации на 2017 год составил 42 миллиарда рублей. В Подмосковье на эти цели в прошлом году выделили 5,1 миллиард рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 1,7 миллиардов рублей и 3,4 миллиардов рублей из бюджета Московской области. В прошлом году в рамках проекта в 146 муниципальных образованиях региона благоустроили 134 общественные территории, в том числе 84 пешеходные зоны и территории, 16 скверов, 5 площадей, 6 зон отдыха, нескольких стел и одну набережную. На этот год запланировано благоустроить не менее 140 общественных пространств.