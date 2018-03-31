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Россиян предостерегли от поездок в Британию из-за вспышки русофобии
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Россиян предостерегли от поездок в Британию из-за вспышки русофобии 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Граждане России могут столкнуться с русофобией, преследованиями и провокациями в Великобритании. Об этом в субботу, 31 марта, предупреждает российское посольство в королевстве на своем сайте.
В диппредставительстве отметили, что британские правоохранительные органы и спецслужбы могут проявить повышенное внимание к владельца российских паспортов в пунктах въезда и выезда.
«Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители). Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — пояснили в посольстве.
Дипломаты посоветовали гражданам заранее прибывать в аэропорты, а при следовании транзитом предусматривать больше времени между рейсами. Кроме того, россиянам рекомендовали пользоваться камерой и диктофоном при любых спорных ситуациях и необоснованных задержаниях. Сомневающимся предложили вовсе отложить или отменить поездку в королевство.
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