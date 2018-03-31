Россиян предостерегли от поездок в Британию из-за вспышки русофобии

Граждане России могут столкнуться с русофобией, преследованиями и провокациями в Великобритании . Об этом в субботу, 31 марта, предупреждает российское посольство в королевстве на своем сайте.

В диппредставительстве отметили, что британские правоохранительные органы и спецслужбы могут проявить повышенное внимание к владельца российских паспортов в пунктах въезда и выезда.

«Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители). Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — пояснили в посольстве.

Дипломаты посоветовали гражданам заранее прибывать в аэропорты, а при следовании транзитом предусматривать больше времени между рейсами. Кроме того, россиянам рекомендовали пользоваться камерой и диктофоном при любых спорных ситуациях и необоснованных задержаниях. Сомневающимся предложили вовсе отложить или отменить поездку в королевство.