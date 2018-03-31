От Великобритании сегодня можно ожидать чего угодно, заявил депутат 

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. От Великобритании можно ожидать чего угодно, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя предупреждение посольства РФ о возможном росте антироссийских настроений.
В субботу посольство России в Великобритании предупредило о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну.
"Предупреждение правильное… В принципе можно ожидать чего угодно. Мы видим, до каких глупостей докатываются сегодня службы Великобритании", — сказал РИА Новости Чепа.
При этом он назвал очередной провокацией события, связанные с досмотром российского самолёта в Хитроу.
"Вот, мы знаем, что вчера произошло у нас с самолётом, и это была провокация очередная", — заключил депутат.
В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал действия Великобритании пещерной русофобией.
"Это вот как раз вся их хваленая демократия, если они перешли к такой пещерной русофобии", — заявил он РИА Новости.
Накануне британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.