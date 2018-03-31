От Великобритании сегодня можно ожидать чего угодно, заявил депутат

В субботу посольство России в Великобритании предупредило о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну.

"Предупреждение правильное… В принципе можно ожидать чего угодно. Мы видим, до каких глупостей докатываются сегодня службы Великобритании", — сказал РИА Новости Чепа.

При этом он назвал очередной провокацией события, связанные с досмотром российского самолёта в Хитроу.

"Вот, мы знаем, что вчера произошло у нас с самолётом, и это была провокация очередная", — заключил депутат.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал действия Великобритании пещерной русофобией.

"Это вот как раз вся их хваленая демократия, если они перешли к такой пещерной русофобии", — заявил он РИА Новости.