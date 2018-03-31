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РАТС ШОС и СГБ Узбекистана активизируют сотрудничество
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РАТС ШОС и СГБ Узбекистана активизируют сотрудничество 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Ташкент, 31 марта /Синьхуа/ — Директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев и председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, сообщили сегодня в пресс-службе РАТС ШОС.
Отмечена важность и актуальность деятельности РАТС в совершенствовании систем региональной безопасности и выработке мер по противодействию терроризму. Подчеркнута необходимость сохранения и развития сформировавшихся отношений доверия между компетентными органами государств-членов ШОС, способствующих повышению эффективности и результативности профессиональной деятельности. —0—
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