РАТС ШОС и СГБ Узбекистана активизируют сотрудничество

Ташкент, 31 марта / Синьхуа / — Директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев и председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, сообщили сегодня в пресс-службе РАТС ШОС.

Отмечена важность и актуальность деятельности РАТС в совершенствовании систем региональной безопасности и выработке мер по противодействию терроризму. Подчеркнута необходимость сохранения и развития сформировавшихся отношений доверия между компетентными органами государств-членов ШОС, способствующих повышению эффективности и результативности профессиональной деятельности. —0—