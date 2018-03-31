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Саратов назвали городом пеньков
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Саратов назвали городом пеньков 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра раскритиковали опиловку деревьев недалеко от СГТУ.
В паблике «Типичный Саратов» ВКонтакте появилось сообщение о том, что в этом районе областного центра сначала до Нового года опилили деревья по левой стороне, а сейчас — по правой. Причем, опиловка произведена тотально глубоко: кроны оказались совершенно срезаны.
Многие пользователи считают, что это просто уродование зеленых насаждений, который погибнут после такой процедуры. Сергей Голиков: «Убожество! Задолбали эти пни по городу! Неужели аккуратно опилить нельзя?». Anton Barbiturniy: «Город Пеньков».
Другие отмечают, что опиловка не предполагает уничтожение всех веток, а кронирование — тем более. Кроме того, спилы нужно обрабатывать, чтобы туда не лезла зараза. Но этого по спиленным деревьям не видно.
Производящих такую опиловку назвали неграмотными вредители, которым плевать на результат.
Фото: «Типичный Саратов» Вконтакте
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