Саратов назвали городом пеньков

Жители областного центра раскритиковали опиловку деревьев недалеко от СГТУ.

В паблике «Типичный Саратов» ВКонтакте появилось сообщение о том, что в этом районе областного центра сначала до Нового года опилили деревья по левой стороне, а сейчас — по правой. Причем, опиловка произведена тотально глубоко: кроны оказались совершенно срезаны.

Многие пользователи считают, что это просто уродование зеленых насаждений, который погибнут после такой процедуры. Сергей Голиков : «Убожество! Задолбали эти пни по городу! Неужели аккуратно опилить нельзя?». Anton Barbiturniy: «Город Пеньков».

Другие отмечают, что опиловка не предполагает уничтожение всех веток, а кронирование — тем более. Кроме того, спилы нужно обрабатывать, чтобы туда не лезла зараза. Но этого по спиленным деревьям не видно.

Производящих такую опиловку назвали неграмотными вредители, которым плевать на результат.

Фото: «Типичный Саратов» Вконтакте