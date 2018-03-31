Минкультуры России не планирует прекращать сотрудничество с Великобританией

Ранее посольство России предупредило россиян о возможности преследования в Британии.

Он также выразил надежду, что культура по-прежнему будет «вне политики».

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