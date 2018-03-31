Минкультуры России не планирует прекращать сотрудничество с Великобританией 

Россия не намерена прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом заявил заместитель министра культуры Александр Журавский.
«Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае … никаких со стороны министерства культуры действий недружелюбного характера не было», — цитирует Журавского РИА Новости.
Он также выразил надежду, что культура по-прежнему будет «вне политики».
Ранее посольство России предупредило россиян о возможности преследования в Британии.