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Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим
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Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
В этот день патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Накануне, на вечернем богослужении он освятил вербы. В воскресенье из алтаря храма Христа Спасителя вынесут ковчег с частицей Ризы Господней. Святыня долгое время хранилась в музеях Московского Кремля, а в 2007 году ее передали церкви.
В этот день в храм традиционно приходят с ветками вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми выстилали путь Иисусу Христу при входе в Иерусалим.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в городе с 7 по 15 апреля. На фестивале москвичи смогут принять участие в благотворительной деятельности — пожертвовать деньги нуждающимся или помочь бездомным животным.
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