Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим

В этот день патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя , сообщает ТАСС

Накануне, на вечернем богослужении он освятил вербы. В воскресенье из алтаря храма Христа Спасителя вынесут ковчег с частицей Ризы Господней. Святыня долгое время хранилась в музеях Московского Кремля, а в 2007 году ее передали церкви.

В этот день в храм традиционно приходят с ветками вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми выстилали путь Иисусу Христу при входе в Иерусалим

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в городе с 7 по 15 апреля. На фестивале москвичи смогут принять участие в благотворительной деятельности — пожертвовать деньги нуждающимся или помочь бездомным животным.