Ещё
Россиян призывают взвесить необходимость поездки в Британию или отправки туда детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян призывают взвесить необходимость поездки в Британию или отправки туда детей 

BFM.RU 1 час назад
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в страну.
«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета «Аэрофлота» и его экипажа 30 марта, существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства.
Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.
«В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — отмечается в заявлении.
Посольство рекомендует гражданам России заблаговременно прибывать в пункты въезда-выезда в Британию с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов. При следовании транзитом необходимо предусматривать более длительный запас времени на «стыковку».
«Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Рекомендуем также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео— и аудиозаписи», — отмечает посольство.
Оно также рекомендует гражданам взвесить необходимость отправки детей на учебу или на языковые курсы в Британию.
«Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуем взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб», — подчеркивается в заявлении.
В посольстве России в Лондоне и в генконсульстве России в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: + 44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 7805 932454 (Эдинбург).
BFM.RU: последние новости
Минфин считает ЧП в Кемерове поводом расширить страхование «опасных» объектов Дело Скрипалей: они сначала отравились, а потом пошли гулять по Солсбери Адвокат фигуранта дела «Седьмой студии» направила жалобу генпрокурору
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе434
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест120
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»24
Состояние Савченко резко ухудшилось53
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО51
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение