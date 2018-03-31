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Жители «Вертолетного поля» снова попросили власти восстановить разрушенную дорогу
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Жители «Вертолетного поля» снова попросили власти восстановить разрушенную дорогу 

161.ru 16 минут назад
Фото: 161.ru
Ростовчане, купившие жилье на «Вертолетном поле», мечтают о том, чтобы их район наконец-то благоустроили. На днях они оставили на сайте «Благоустройство города» свое обращение, в котором попросили местные власти восстановить разрушенную дорогу на улице Тружеников.
— Это единственная дорога, по которой можно добраться до улицы 2-ой Володарского и выйти ко многим домам микрорайона. Здесь живет много молодых семей с детьми, и им всем приходится ходить по разбитой дороге с глубокими ямами. Когда идет дождь, по этой проезжей части просто невозможно пройти, — рассказал один из жителей «Вертолетного поля».
Жители микрорайона уже не в первый раз просят чиновников сделать им нормальную дорогу. В прошлом году они создали петицию, в которой сетовали на недостаточно развитую дорожно-транспортную инфраструктуру «Вертолетного поля».
По данным сайта «Благоустройство города», чиновники прочитали оставленное жителями «Вертолетного поля» обращение и взяли его в работу.
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