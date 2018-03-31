Россия поставила под сомнения объяснения Британии по обыску самолета

В субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

"Это явная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия командира экипажа в нарушение существующих правил… Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск", — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты напоминают, что «Аэрофлот» и российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и никаких сомнений в этом не возникает.

"Более того, довольно странно искать «наркотики и огнестрельное оружие», которые должны быть «привезены в страну» на пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров", — отмечается в сообщении.

Ранее Уоллес заявил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.