«Остермарш» за разоружение и против экспорта оружия в Германии

Не такой многотысячный, как в 1980-х годах, но несколько сотен он, все-таки, собрал. Традиция пасхальных демонстраций мира и за разоружение живет даже в Свободном государстве, делится немецкий Focus.

Сотни сторонников движения за мир вышли в субботу на улицы в нескольких городах Баварии на традиционные пасхальные марши.

Участниками были затронуты вопросы экспорта вооружений, напряженности между Западом и Россией , иностранных развертываний бундесвера, и особенно войны в Сирии . Выступавшие призывали к резкому сокращению расходов на оборону, а не к увеличению. Они потребовали уничтожения ядерного оружия, всегда являвшегося центральным требованием пасхальных маршей.

"Запрет ядерного оружия"; «Кто поставляет оружие, сеет войну и поселяет ужас», — говорится на баннерах. Некоторые участники акции по улицам несли флаги мира радужного цвета до Мариенплац.

Вюрцбурге около 250 человек вышли на улицы под девизом «Еще 30 миллиардов для военных — мир пойдет по-другому». Около 150 участников в Эрлангене потребовали «разоружения вместо обновления». В Аугсбурге прошли по улицам более 100 демонстрантов. В Эрлангене, Ашаффенбурге, Ансбахе, Мисбах и Траунштейне люди выстпали мир и разоружение.

По словам одного из организаторов, в этом году к акции присоединилось немного больше людей, чем в предыдущие годы. В качестве причины представитель видит неопределенную ситуацию в мире с эскалацией ситуации в России, войнами на Ближнем Востоке и экспортом вооружений из Германии