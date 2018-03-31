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Итоги недели. Анонс 1.04.2018
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Итоги недели. Анонс 1.04.2018 

Башкирское спутниковое телевидение 48 минут назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
О самых интересных событиях минувших семи дней вы узнаете завтра, 4 апреля, в 21:30, в программе «Итоги недели». Каковы ключевые темы воскресного выпуска?
— Эхо Кемерово. Пожар в «Зимней вишне» отозвался слезами и скорбью жителей Башкортостана. Может ли такое повториться? Массовая эвакуация в торговых центрах в Уфе, рейды спасателей и общественников. Есть ли выходы из проблем пожарной безопасности? Репортаж Анастасии Ильчибаевой.
— 15 миллиардов на здоровье. Рустэм Хамитов на Коллегии Минздрава России. Сколько стоят стройки медицинских объектов в регионе и когда реконструируют уфимский роддом №3? Как записаться на прием к врачу онлайн и лечиться без очередей?
— Общежитие за стенкой. В Госдуме предлагают закрыть хостелы и гостиницы в жилых домах. Выживет ли дешевая посуточная аренда или покой жильцов дороже? Выясняла Лилия Курбанова.
— Жуки против рака. Жители Абзелиловского района собираются лечить онкологию панцирями живых насекомых. Такая медицина по душе и профессионалам, но с оговорками. Какими — расскажет Руслан Батыргареев.
— Пушистое пополнение. В уфимском вольере проснулись новорожденные медвежата. Январский приплод уже рычит, питается за двоих, но пока еще любит обниматься. Животных понянчил Азат Самерханов.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
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