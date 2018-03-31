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Талантливой белорусской молодежи предложили «Путь к успеху»
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Талантливой белорусской молодежи предложили «Путь к успеху» 

Мир24 56 минут назад
Фото: Мир24
В Беларуси стартовал новый проект для талантливой молодежи «Путь к успеху». Из полутора тысяч молодых людей для участия в нем выбрали 30. Тех, кто по мнению экзаменационной комиссии, обладает наивысшем уровнем интеллектуальных, коммуникативных и ораторских способностей.
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В течение года юноши и девушки будут посещать мастер-классы работников массмедиа и госаппарата. По итогам образовательного курса лучшим будут предложены вакансии в пресс-службах государственных учреждений. «Мы будем рекомендовать этих ребят в дальнейшем с их личностными характеристиками для карьерного роста. Еще раз говорю: это элита. Мы будем этот проект дальше продолжать и будем развивать его в различных направлениях», — заявил ректор Академии управления при президенте Беларуси Марат Жилинский. Следующие образовательные курсы будут готовить специалистов в области информационных технологий и науки.
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