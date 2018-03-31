МИД России задал Парижу вопросы по «делу Скрипалей»

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России опубликовал сегодня список вопросов, заданных официальному Парижу в связи со сфабрикованным Великобританией «делом Скрипалей». Включающая в себя эти вопросы дипломатическая нота была сегодня передана посольством России во Франции во внешнеполитическое ведомство этой страны.

В ноте десять вопросов:

1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?

2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?

3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?

Юлии Скрипалей? 4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея

5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории? 6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа А-234 (по британской терминологии) или его аналогов?

7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?

8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери? 9.

Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества А-234 (по британской терминологии) или его аналоги?

10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?

Ранее аналогичная нота, включающая в себя четырнадцать вопросов, была передана внешнеполитическому ведомству Великобритании.

Инцидент с якобы отравлением бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Вина за это в тот же день была голословно возложена британским руководством на Россию. Вскоре последовали санкции: из Великобритании были высланы 23 российских дипломата и члены их семей.

Канада, Австралия, Украина и Грузия. Похожие недружественные действия — высылку российских дипломатов «в знак солидарности» с Лондоном, предприняли ряд европейских стран, США