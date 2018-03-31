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Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы вещества типа «Новичок»
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Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы вещества типа «Новичок» 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия направила в МИД Франции ноту, в которой в том числе содержится вопрос, разрабатывала ли эта страна боевое отравляющее вещество типа «Новичок», сообщает МИД РФ.
В частности, Москву интересует, «имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналоги», а также «разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях».
Россия также ждет ответа на вопрос о том, «на основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналогов».
Кроме того, в МИД РФ хотели бы знать, «какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов» и «на основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили „российский характер“ происхождения вещества, примененного в Солсбери».
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.
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