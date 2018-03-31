Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы вещества типа «Новичок»

В частности, Москву интересует, «имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналоги», а также «разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях».

Россия также ждет ответа на вопрос о том, «на основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа „Новичок“ (по британской терминологии) или его аналогов».

Кроме того, в МИД РФ хотели бы знать, «какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов» и «на основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили „российский характер“ происхождения вещества, примененного в Солсбери».

Канада, Норвегия, На этой неделе ряд стран Евросоюза , а также США Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.