Охраной самарской башни на Водников — Кутякова займутся на федеральном уровне

Самарскую крепость предложили наделить статусом памятника федерального значения. Об этом 63.ru сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

— О целесообразности государственного статуса заявил государственный эксперт РФ Александр Юдин . Он изучал этот объект с 20 декабря 2017 года по 12 января 2018 года. Александр проанализировал два техотчета о раскопках в 2014 и в 2017 годах. По итогам экспертизы он рекомендовал присвоить федеральный статус памятнику, — ответили 63.ru на запрос в УГООКН.

Сейчас этот вопрос вынесли на голосование. В случае положительного решения его охраной, популяризацией и использованием будут заниматься на федеральном уровне.

В прошлом году рабочие приступили к восстановлению исторического объекта. В частности, строители возвели второй этаж деревянной башни на пересечении Водников и Кутякова. Вместе со срубом строители реконструировали кузницу и тыновую ограду. Как сейчас выглядит первая самарская крепость — в фоторепортаже 63.ru.